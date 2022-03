In volle glorie: heel interessante Samsung Galaxy A33 en Galaxy A13

Nieuwe beelden zijn opgedoken van twee nog onaangekondigde Galaxy-smartphones. We zien de Samsung Galaxy A13 en de Galaxy A33. De smartphones zullen geplaatst worden in het mid-end segment en zien we nu in volle glorie.

Galaxy A13 in het nieuws

We beginnen met de Samsung Galaxy A13, welke over niet al te lange tijd verwacht wordt. De smartphone zal in Europa uitgebracht worden als 4G-versie. Eind vorig jaar verscheen de telefoon ook als 5G-versie in Amerika, maar het lijkt erop dat die niet naar ons continent komt. Er zal een Samsung Exynos 850 chipset aanwezig zijn, samen met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Er is wel ruimte voor een geheugenkaart. Niet alleen de specs zijn anders; ook enkele aspecten in de vormgeving zijn anders; zo ontbreekt het dikkere camera-eiland, ook wel de bump genoemd.

Het toestel krijgt een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm (90Hz) en een 5000 mAh accu. Deze batterij kan opgeladen worden met 15W. Verwacht wordt dat de telefoon een prijskaartje krijgt van rond de 200 euro. Foto’s maak je met de 48 megapixel hoofdcamera, 5 megapixel groothoeklens of de twee 2MP lenzen die zorgen voor de diepte en macro.

Galaxy A33

Dan is er ook nog nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy A33. Dit toestel krijgt van Samsung een Exynos 1200 chipset met 5G-ondersteuning. We zien een 6,4 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Het houdt niet op met de serieus interessante specs voor een mid-ranger. Samsung zou de Galaxy A33 uit willen rusten met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Ook de Galaxy A33 krijgt een 5000 mAh accu mee. Mogelijk komt de telefoon op de markt voor 300-350 euro.