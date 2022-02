Samsung Galaxy A33, A53 en A73 lekken uit: informatie over processor en meer

Drie toekomstige toestellen van Samsung zijn opgedoken in Google Play Console. Het zijn de Galaxy A33 en A53 waarover we nu meer informatie krijgen, daarbij komt er informatie binnendruppelen over de Samsung Galaxy A73.

Galaxy A53

We beginnen met de Samsung Galaxy A53. Deze smartphone zal de huidige Galaxy A52 opvolgen en zal geleverd worden met een Exynos 1200 chipset. Het toestel krijgt ondersteuning voor 5G en komt met 8GB aan werkgeheugen. Vermoed wordt dat de Samsung Galaxy A53 een 6,52 inch Full-HD+ beeldscherm (120Hz) krijgt, samen met een 64MP camera achterop, samen met een 12MP groothoek en tweemaal een 5MP lens. Daarbij is er informatie dat de Galaxy A53 een 5000 mAh accu met 25W opladen krijgt.

Samsung Galaxy A33 – Galaxy A53

Galaxy A33

Een andere smartphone die in het middensegment verwacht wordt is de Samsung Galaxy A33. Deze smartphone krijgt eveneens de Exynos 1200 chipset. Gesproken wordt verder over een 6,4 inch AMOLED-paneel met Full-HD+ resolutie, een quad-camera (48MP + 8MP groothoek + 5MP macro + 2MP diepte) en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Ook deze telefoon wordt een 5000 mAh accu verwacht, samen met 15W opladen.

Galaxy A73

De nieuwste informatie is er ook over de Samsung Galaxy A73. Deze smartphone, welke eveneens over 5G support beschikt, krijgt geen eigen Exynos chipset, maar een Snapdragon 750G. Er is een 6,7 inch Full-HD+ 120Hz AMOLED-scherm, een 5000 mAh accu met 25W laden en Android 12. Daarbij zal de smartphone uitgerust worden met een quad-camera, waarvan de hoofdsensor een 108 megapixel camera is. We zien verder een 12 megapixel groothoeklens, een niet nader genoemde 8 megapixel lens en een 2 megapixel sensor.

Meer informatie wordt in de komende tijd verwacht. Volgens de bron moeten de telefoons in maart gepresenteerd worden.