Samsung Galaxy A73: specificaties en renders verschijnen online

Een nieuwe smartphone van Samsung is opgedoken in het geruchtencircuit. Nadat we al verschillende modellen van Samsung hebben gezien, is het nu de Galaxy A73 die terugkomt in renders. We komen ook vast wat specificaties te weten.

Samsung Galaxy A73 opgedoken

Goed nieuws voor degenen die met smart wachten op een nieuwe lichting Galaxy A-smartphones van Samsung. De fabrikant heeft namelijk plannen op de plank liggen voor een nieuwe Galaxy A73. Uiteraard zal deze dienen als opvolger van de Galaxy A72. De nieuwe telefoon is opgedoken in het geruchtencircuit, met dank aan OnLeaks, de leaker die renders heeft gepubliceerd van het nieuwe toestel. De beelden zijn samengesteld op basis van de tot nu toe bekende informatie.

De Samsung Galaxy A73 zal voorzien worden van een 6,7 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Deze moet een verversingssnelheid leveren van tenminste 90Hz, al spreken sommige geruchten over 120Hz. Toegegeven; in de praktijk zie je het verschil hiertussen echt niet. Achterop krijgt de Galaxy A73 een quad-camera opstelling, met een 108 megapixel hoofdcamera. We hoeven geen Exynos-chipset te verwachten van Samsung, want volgens het bericht krijgt de telefoon een Snapdragon 750G chipset, samen met 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Wel verschijnen er mogelijk nog meer geheugenvarianten.

Android 12 is ook aan boord van de A73, samen met de nieuwe One UI skin uiteraard. De accucapaciteit van de telefoon komt uit op 5000 mAh en deze zou met 33W opgeladen kunnen worden. Met een dikte van 7,6 millimeter is het toestel opvallend dun te noemen. De Galaxy A73 moet waterdicht zijn en krijgt naar verluidt een prijs van rond de 400 euro. Wanneer we de nieuwe smartphone precies te zien krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Er wordt gesproken over het tweede kwartaal van 2022.