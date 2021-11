‘Samsung neemt definitief afscheid van de Galaxy Note line-up’

Samsung heeft verschillende jaren van de Galaxy Note-serie achter de rug; met hoogte- en dieptepunten. Aan de Note-serie lijkt nu definitief een einde te komen, zo blijkt uit informatie die gedeeld wordt door Koreaanse media.

Einde voor Galaxy Note-serie

Een Koreaans medium brengt het nieuws dat Samsung definitief afscheid neemt van de Samsung Galaxy Note-serie. Dit komt naar voren uit het laatste rapport uit Zuid-Korea. Het gerucht over dat Samsung zou stoppen met de Note-serie hing al langer in de lucht, maar nu lijkt het eind toch definitief te zijn gekomen. De laatste telefoon uit de serie was de Galaxy Note 20, een Galaxy Note 21 kwam er niet, terwijl bij de S-serie wel ‘vrolijk’ doorgeteld werd. Aan het eind van dit jaar zou Samsung naar verluidt stoppen met de productie van alle Galaxy Note-modellen.

Voor de line-up van 2022 zou Samsung volgens de Koreaanse bron geen plannen hebben om nog een Note-toestel uit te brengen. Zoals we eigenlijk al bij de S21 Ultra zagen, moet de Galaxy S22 Ultra de Note-ervaring gaan bieden. Deze smartphone wordt vermoedelijk wederom met S Pen ondersteuning uitgebracht. Ook onderdelen uit de software moeten voor deze smartphone verschijnen.

Volgens de berichten stopt Samsung met de Note-serie om de productie van de opvouwbare apparaten op te kunnen voeren. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn de meest recent uitgebrachte foldables van Samsung en doen erg goede zaken. Het aantal verkochte Z Fold modellen zou al opgelopen zijn naar 13 miljoen eenheden. Samsung ziet een opwaartse trend in het aantal bestellingen en dat gaat ook ten koste van de Note-serie. Van de Galaxy Note-serie zijn in 2019, 12,7 miljoen stuks verkocht; in 2020 waren dat er 9,7 miljoen.