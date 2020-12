Reuters: Samsung stopt met de Galaxy Note-toestellen

Het lijkt er steeds meer op dat Samsung stopt met de Galaxy Note-serie. Al langer gaan deze berichten rond, en nu bevestigt ook een belangrijk persbureau deze informatie. Toch hoeven we geen afscheid te nemen van de S Pen.

Einde van Note-serie in zicht

Samsung lijkt definitief afscheid te nemen van de Note-serie. Persbureau Reuters meldt deze informatie opnieuw, nadat we er in de afgelopen weken al vaker wat over hebben gehoord. Samsung zou zich verder willen focussen op andere lijnen. Dit zijn de Galaxy S-lijn en de Fold-lijn waar de flexibele toestellen onder vallen. In 2011 kwam de eerste Galaxy Note uit, tien jaar later zal er geen nieuwe versie verschijnen.

Een reden zou kunnen zijn dat premium-telefoons lastiger te verkopen zijn. De prijs is immers in de afgelopen jaren gestegen en steeds meer fabrikanten hebben uitgebreide smartphones die voor minder te koop zijn. Hierdoor is de telefoon, die ook wel de naam phablet krijgt, minder goed te verkopen.

Ondanks het stoppen van de Note-serie hoeven we van de S Pen geen afscheid te nemen. De fabrikant zal de stylus ook geschikt maken voor andere toestellen. Deze wordt verwacht bij de Samsung Galaxy S21 Ultra en waarschijnlijk ook verschillende vouwbare smartphones. In de tijd dat de eerste Note werd uitgebracht, was deze met een schermgrootte van 5,3 inch al immens groot. De laatste Note heeft inmiddels een 6,9 inch scherm.