Samsung Egypte deelt updateschema voor Android 11

Samsung heeft nog niet breed bekend gemaakt welke toestellen, op welk moment een update naar Android 11 kunnen verwachten. Samsung Egypte heeft hiervan nu wel een overzicht gepubliceerd, waardoor we een goed beeld hiervan krijgen.

Samsung Egypte over Android 11

Android 11 wordt langzaam maar zeker uitgerold naar de toestellen door verschillende fabrikanten. Ook Samsung heeft een aantal toestellen in de startblokken staan, welke binnenkort bijgewerkt zullen worden naar Android 11. Deze versie brengt een hoop nieuwe features en verbeteringen. Denk aan de chat-bubbels, het vernieuwde power-scherm met bediening voor slimme apparaten, verbeterde notificaties en mediabediening en nog veel meer. Daar voegt Samsung zelf One UI 3.0 aan toe, welke ook weer verder verfijnd is.

Tot nu bleek het gissen over wanneer smartphones bijgewerkt zouden worden naar Android 11. Dankzij een bericht in de Community-app van Samsung krijgen we een beter beeld van wat de plannen zijn. De informatie hieronder geldt specifiek voor Samsung Egypte. Dit betekent dat de maand van uitrol nog kan afwijken met die in Nederland en België.

December 2020:

Januari 2021:

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Februari 2021:

Galaxy Fold

Maart 2021:

Galaxy A51

Galaxy M21

Galaxy M31

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Tab S7

April 2021:

Galaxy A50

Mei 2021:

Galaxy A21s

Galaxy A31

Galaxy A71

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Juni 2021:

Galaxy M11

Juli 2021:

Galaxy Tab S5e

Augustus 2021:

Galaxy A10

Galaxy Tab A 2019 modellen

Daarnaast zien we dat een aantal toestellen niet in de lijst staan, zoals de Galaxy S20 FE, Galaxy S10e, Galaxy A20e, Galaxy A40, Galaxy A41, Galaxy Xcover 4s, Galaxy Xcover Pro, Galaxy A30s, en Galaxy M20. Deze zijn daar niet verschenen, maar zullen wel bij ons de update naar Android 11 krijgen. Van die toestellen is nog geen datum bekend. Zodra hierover meer bekend is, zullen we je hierover op de hoogte houden. Bezoek ook ons handige Android 11 update overzicht.

