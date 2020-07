Samsung begint met testen Android 11 voor Galaxy S20-serie

De nieuwste Android-versie, Android 11, zullen we in de komende tijd voor verschillende toestellen gaan zien. Samsung is nu ook begonnen met de voorbereidingen voor de S20-serie.

Android 11 in ontwikkeling voor S20

Samsung is volgens de laatste informatie begonnen met het testen van Android 11 voor de Galaxy S20-serie. Het gaat om de test voor de Galaxy S20, S20+ en de S20 Ultra, waarbij het erop lijkt dat de S20 Ultra als eerst aan de beurt is.

De definitieve versie van Android 11 is nog niet beschikbaar, maar fabrikanten krijgen zogenaamde testversies. Daarnaast kunnen consumenten op bepaalde toestellen gebruik maken van beta-versies. Vorig jaar begon Samsung ook in juli met het testen van Android 10 voor de Galaxy S10-serie. Als de planning gelijk is aan die van de S10, zou dat kunnen betekenen dat de S20-toestellen in december de update krijgen.

Overigens gaan er ook berichten rond dat Samsung samen met Android 11, ook een nieuwe versie van haar eigen softwareskin wil meeleveren. Het zou dan gaan om One UI 3.0. Details over deze nieuwe versie ontbreken nog. Zodra er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

