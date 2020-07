Samsung Galaxy S20-serie ontvangt nu al juli-update met verbeteringen

Samsung is voor de Galaxy S20-serie gestart met het uitrollen van een nieuwe update. De drie toestellen uit deze reeks krijgen nu al de beveiligingsupdate van juli. Daarbij worden verschillende verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld bij de camera.

Galaxy S20-serie krijgt juli-update

In Nederland is Samsung begonnen met het updaten van de Galaxy S20-serie. De Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra kunnen vanaf nu de software-update verwachten; deze heeft een grootte van circa 317,59MB, al kan dit per toestel nog verschillen. We verwachten begin volgende week de officiële vrijgave van de patch van juli, maar Samsung heeft hem nu al toegevoegd aan deze update.

Omdat Google zelf nog niet de beveiligingsupdate van juli heeft vrijgegeven, weten we nog niet de inhoud van de update. Wel ligt het voor de hand dat ook deze keer weer tientallen kwetsbaarheden zijn aangepakt in het Android-besturingssysteem. Maar er is nog meer te melden, zo laat Henk ons weten.

Samsung geeft de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra ook verbeteringen mee voor de camera, zo laat de changelog weten. Om precies te zijn gaat het om prestatieverbeteringen. Daarbij is de kans groot dat Samsung verder nog andere optimalisaties en verbeteringen achter de schermen heeft doorgevoerd.

De update voor de S20-serie wordt vanaf nu uitgerold en kan gedownload worden op de drie toestellen. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Ben je in het bezit van een Galaxy S20? Lees dan zeker ons overzicht met de beste Galaxy S20 tips.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 989,00 euro