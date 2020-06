‘Samsung werkt aan een Galaxy S20 Lite met One UI 2.5’

Samsung heeft plannen voor het uitbrengen van de Samsung Galaxy S20 Lite, net als dat bij de S10-serie met de S10 Lite gebeurde. De telefoon zal later verschijnen en krijgt One UI 2.5.

Galaxy S20 Lite is onderweg

Samsung werkt aan een nieuwe versie van de S20. Naar verluidt gaat het om de Samsung Galaxy S20 Lite, een meer betaalbaarder toestel met prima specificaties, zo is de verwachting. Samsung presenteerde eerder al de Galaxy S10 Lite, welke deel uitmaakt van de S10-serie. De opvolger zou mogelijk S20 Lite gaan heten en komt zowel als 5G-versie als zonder 5G-versie.

De huidige Galaxy S10 Lite

Veel is er nog niet bekend over de Galaxy S20 Lite. De smartphone zal uitgebracht worden met standaard 128GB aan opslagruimte. Daarbij zou de smartphone aangedreven worden door een Snapdragon 865 processor. Opvallend, want Samsung rust haar toestellen hier uit met een Exynos-chipset. De S10 Lite kwam op de markt met een Snapdragon 855. Wel is duidelijk dat Samsung de telefoon uitrust met One UI 2.5, de nieuwste skin van Samsung waarover we binnenkort meer details verwachten.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro