Beveiligingsupdate juni 2020 rolt uit naar Galaxy S20-serie

Samsung heeft de updatemachine aangeslingerd voor de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. De drie smartphones ontvangen de beveiligingsupdate van juni 2020.

Galaxy S20 krijgt juni-patch

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra krijgen vanaf nu een nieuwe update aangeboden op hun device. Bij DroidApp-lezer ‘FH’ is beveiligingsupdate juni 2020 aangekomen. De update heeft een grootte van 138,41MB.

Met deze update worden enkele tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt. Google heeft zelf een aantal patches geleverd, en Samsung heeft er nog 29 bovenop aan toegevoegd. Dankzij deze update is de beveiliging van het toestel dus verder verbeterd. Er zijn alleen nog wat optimalisaties op de achtergrond doorgevoerd, we vinden geen nieuwe features terug.

Zodra je de update kunt downloaden op je Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra, krijg je hier een notificatie van op je toestel. Goed om te weten; de update is als eerst beschikbaar op de 4G-versie.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 979,00 euro