Android beveiligingsupdate juni 2020: patch tegen 34 kwetsbaarheden

Google heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven voor Android. Met de beveiligingsupdate van juni 2020 worden tientallen kwetsbaarheden aangepakt die gevonden zijn in het besturingssysteem. De update brengt ook nieuwe fixes en verbeteringen voor de Pixel-toestellen.

Beveiligingsupdate juni 2020

Iedere maand verschijnt er een nieuwe beveiligingsupdate voor het Android-besturingssysteem. Ook deze maand is dat het geval. Met beveiligingsupdate juni 2020 worden in totaal 34 kwetsbaarheden opgelost. Niet elke patch is voor elk toestel geschikt. Er is onderscheid tussen het risico, de Android-versie en bepaalde componenten in een smartphone zoals de processor. We vinden verschillende patches voor de componenten van Qualcomm.

Voor de Pixel-toestellen heeft Google ook nog goed nieuws. Voor de tweede, derde en vierde generatie Pixel-devices zijn verschillende optimalisaties doorgevoerd. Deze hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Google heeft de update nu vrijgegeven en fabrikanten kunnen hiermee aan de slag. De update moet namelijk door de makers van smartphones nog wel geoptimaliseerd worden voor de verschillende toestellen. Krijg jij de update binnen op je smartphone? Laat het ons dan zeker weten. Stuur even een mailtje met screenshot naar DroidApp.