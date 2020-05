Android beveiligingsupdate mei 2020: 39 zwakke plekken aangepakt

Google brengt iedere maand een nieuwe security-patch uit voor het Android-besturingssysteem. Dit keer is het beveiligingsupdate mei 2020 welke klaar wordt gezet. Deze update pakt ook weer een aantal zwakke plekken in Android aan.

Beveiligingsupdate mei 2020

Beveiligingsupdate mei 2020 is officieel vrijgegeven door Google. In de afgelopen dagen verscheen deze update al voor een aantal Samsung-toestellen en in de komende weken moeten meer toestellen de update krijgen. Doordat Google de update nu officieel heeft vrijgegeven, komen we meer over de inhoud van de update te weten.

Met deze security-patch van mei worden in totaal 39 kwetsbaarheden aangepakt. Het aantal patches is niet direct voor alle toestellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de Android-versies, het type processor en bepaalde componenten in een smartphone.

Google zal de update als eerst uitrollen naar de Pixel 2 (XL), 3 (a/XL), 4 (XL). Uiteraard zullen ook de verschillende fabrikanten werken aan het uitrollen van de nieuwe beveiligingsupdate. Mocht je de patch binnenkrijgen op je smartphone, laat het ons dan zeker weten via een mailtje, samen met een screenshot!