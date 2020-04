Samsung Galaxy S20-serie krijgt als eerste de nieuwe beveiligingsupdate van mei 2020

Volgende week wordt de officiële berichtgeving van de beveiligingsupdate van mei verwacht. Nu heeft Samsung alvast de update vrijgegeven voor de toestellen in de Galaxy S20-serie.

Galaxy S20 krijgt mei-update

Samsung stelt een nieuwe security-patch beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20-serie. Voor de drie toestellen uit deze reeks staat de allernieuwste beveiligingsupdate van mei 2020 klaar. Deze update wordt in Nederland uitgerold voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra, zo laten DroidApp-lezers Robert en Henk weten.

Samsung is er vroeg bij met de update. Google heeft de update zelf nog niet online gezet. Om deze reden is het onbekend welke patches er precies zijn doorgevoerd voor de drie toestellen uit de Galaxy S20-serie. In ieder geval kun je er vanuit gaan dat met deze update het toestel weer een stuk veiliger is geworden.

In de changelog staat verder de bekende tekst dat we stabiliteitsverbeteringen, bugfixes en prestatieverbeteringen kunnen verwachten bij deze update. De update heeft een grootte van 170,59MB. Vorige week werd door de fabrikant ook al een update uitgerold voor de S20-serie. Deze pakte onder andere de groene waas over het scherm aan.

