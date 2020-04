Samsung brengt update uit voor Galaxy S20-modellen: oplossing voor groen scherm

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy S20-serie. Er worden verschillende verbeteringen doorgevoerd. Voor de S20 Ultra lost deze het probleem op met de groene waas.

Galaxy S20 krijgt update: einde groen scherm

Degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra krijgen een nieuwe update aangeboden, zo meldt DroidApp-lezer Henk. De update van een ruime 154MB brengt voornamelijk verbeteringen, zo wordt duidelijk uit de changelog. Dit betekent dat er nog geen nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar is, maar een tussentijdse update. Niet heel verrassend, want de S20-serie draait al op de patch van april.

De belangrijkste verbetering zien we terug bij de Samsung Galaxy S20 Ultra. Dit toestel heeft sinds de laatste update te kampen met een groene waas over het scherm. Dat wordt met deze update aangepakt. De changelog meldt verder verbeteringen in de stabiliteit van het toestel en bugfixes. Ook de zijn er prestatieverbeteringen voor de smartphone. Tot slot meldt Samsung nieuwe en/of verbeterde functies, maar daarover gaat de fabrikant niet in detail. Mocht je op jouw S20-model wijzigingen merken, laat het ons dan zeker weten!

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro