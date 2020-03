Onderzoek Galaxy S20: 120Hz-modus vermindert accuduur met 20 procent

Steeds meer toestellen krijgen een beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dit ziet er erg mooi uit, maar verbruikt ook meer accu. Uit onderzoek komt nu naar voren hoe hoog het energieverbruik ligt.

Galaxy S20 met 120Hz beeldscherm

Vanaf vandaag is de Galaxy S20-serie van Samsung eindelijk verkrijgbaar in Nederland. Eén van de key-features is de aanwezigheid van het 120Hz beeldscherm. Dit zorgt ervoor dat je nog vloeiender door je apps scrolt en een vloeiender beeld krijgt tijdens het gamen. Echter zorgt dit mooiere er wel voor dat het energieverbruik er onder te lijden heeft.

Uit metingen in een laboratorium van de Franse site 01net, blijkt dat het accuverbruik met 20 procent toeneemt wanneer je de S20 gebruikt met 120Hz beeldsnelheid. Standaard toont een smartphone beelden met 60Hz. Bij verschillende smartphones, waaronder de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra kun je ook kiezen uit op 120Hz.

01net heeft verschillende vergelijkende tests gedaan waarbij dezelfde handelingen werden uitgevoerd op zowel 60Hz als op 120Hz. Het onderzoek is gedaan op zowel de Galaxy S20 als op de Galaxy S20 Ultra. De percentages die 120Hz extra vreten liggen tussen de 16 en 22 procent, afhankelijk van welke taak uitgevoerd wordt.

Samsung heeft ingesteld dat 120Hz niet op de meest hoge resolutie ingesteld kan worden. Dit zou namelijk voor een nog hoger energieverbruik zorgen. De 120Hz beeldverversing kan er verder voor zorgen dat de telefoon het op één acculading niet haalt tot aan het eind van de dag.

