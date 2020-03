Samsung Galaxy S20 Ultra vertraagd: duurste model pas in mei naar Nederland

Samsung heeft leveringsproblemen met één model uit de Galaxy S20-serie. De smartphone waar het om gaat is de Samsung Galaxy S20 Ultra, die eigenlijk deze week in de winkels zou moeten liggen.

Vertraging voor Galaxy S20 Ultra

Degenen die een pre-order hebben geplaatst voor de 512GB-versie van de Samsung Galaxy S20 Ultra moeten langer wachten op hun smartphone. Tweakers schrijft dat klanten die een pre-order hebben geplaatst voor dit toestel, een telefoontje of mailtje hebben gehad van Samsung over de vertraging. Het toestel kan niet uitgeleverd worden op 13 maart, en is uitgesteld tot mei 2020. Vermoedelijk komt het toestel rond 20 mei pas beschikbaar.

Samsung geeft degenen die een pre-order hebben geplaatst de mogelijkheid om deze om te zetten in de S20 Ultra met 128GB. Diegenen krijgen dan ook een gratis LED View Cover. Het is ook mogelijk de gehele order te annuleren, waarbij klanten uiteraard het geld teruggestort krijgen.

Zover bekend is alleen de Galaxy S20 Ultra met 512GB opslagruimte vertraagd. Hiervoor gebruikt de fabrikant namelijk een andere soort chip. Onbekend is wat de reden van de vertraging is. Er bestaat een kans dat dit te maken heeft met het coronavirus, waardoor de productie is beïnvloedt, maar hierover is geen informatie gegeven. De andere S20-modellen verschijnen aanstaande vrijdag. Ben je zelf nog op zoek naar een hoesje, lees dan ons uitgebreide overzicht met Galaxy S20 hoesjes.

Samsung Galaxy S20 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1349,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro