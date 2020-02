Hoewel we nog even moeten wachten op de release van de Galaxy S20, werkt Samsung aan een mogelijkheid om de 120Hz verversingssnelheid ook op de hoogste resolutie te laten werken. Nu werkt deze alleen op de Full-HD+ resolutie.

120Hz op hoge resolutie

In onze Samsung Galaxy S20 preview hebben we verschillende aspecten besproken van de nieuwe S20, S20+ en S20 Ultra. Eén daarvan is de verversingssnelheid van het beeldscherm van 120Hz. Hierdoor wordt het spelen van games nog beter en verloopt het scrollen door bijvoorbeeld je tijdlijn nog vloeiender. Echter is er een beperking hiervoor, je kunt de 120Hz verversingssnelheid alleen gebruiken als de resolutie ingesteld staat op Full-HD+.

Twee bronnen die doorgaans goed op de hoogte zijn van de plannen bij Samsung, hebben nu afzonderlijk van elkaar nieuws naar buiten gebracht. Samsung werkt aan een optie waarbij de 120Hz instelling ook gebruikt kan worden op de hoogste resolutie; bij 3200 x 1440 pixels in de WQHD+ resolutie. Het is niet bekend of Samsung de instelling voordat het toestel op de markt verschijnt al toevoegt aan de telefoon, of dat dit in een latere update toegevoegd wordt.

Samsung gaf bij de persintroductie, waar DroidApp bij aanwezig was, aan dat de 120Hz verversingssnelheid niet voor iedereen nodig is. Dit is namelijk niet voor iedere app evenveel van toegevoegde waarde, en ook zorgt het voor een hoger energieverbruik. De 120Hz verversingssnelheid zorgt dus al voor kortere batterijduur, maar de combinatie met de hoogste resolutie zou dit in theorie de batterij nog sneller leeg moeten slurpen. Het is niet bekend of Samsung hiervoor een oplossing heeft bedacht.

