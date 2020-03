Samsung Galaxy S20-serie nu te koop in Nederland: alle details en prijzen

Vandaag is het zover, de Samsung Galaxy S20-serie is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. De smartphoneserie is de nieuwste reeks van Samsung en beschikt over high-end specificaties. We zetten alle details op een rijtje.

Galaxy S20 te koop in Nederland

Ben je van plan een Galaxy S20 te kopen? Dan kun je vanaf nu naar de (online) winkel rennen, want vanaf vandaag zijn de Galaxy S20, Galaxy S20+ en Galaxy S20 Ultra verkrijgbaar in Nederland. Alle drie de smartphones hebben we eerder uitgebreid besproken in de preview.

Alle drie de smartphones beschikken over 5G-ondersteuning, een snelle octa-core processor, uitgebreide camera en natuurlijk Android 10 met de One UI skin. Fijn aan het beeldscherm is de 120Hz verversingssnelheid waardoor beelden nog vloeiender op het scherm worden weergegeven, wat je merkt tijdens het scrollen en het gamen. Ook op andere gebieden hebben de Galaxy S20-modellen alles te bieden.

De Galaxy S20 is voorzien van een 6,2 inch beeldscherm en een triple-camera. Hiermee maak je de mooiste foto’s met 3x optische zoom. De accucapaciteit bedraagt 4000 mAh. De Galaxy S20+ is een klein beetje groter en net wat rianter uitgerust. Deze heeft een 6,7 inch scherm en een triple-camera. Als aanvulling hierop zit er een ToF dieptecamera achterop. De accucapaciteit komt uit op 4500 mAh.

Het meest uitgebreid is de Samsung Galaxy S20 Ultra. Deze telefoon biedt een 6,9 inch scherm met een 40 megapixel front-camera. Achterop zien we een enorme cameramodule met triple-camera. Eén van deze lenzen is de 108 megapixel hoofdcamera. Er is ook een 5000 mAh accu aanwezig.

Kopen

Alle drie de smartphones zijn vanaf vandaag te koop in Nederland. Je kunt hiervoor terecht bij;

Winkels:

Providers:

Nog een tip, zoek je nog een hoesje voor je nieuwe S20-hoesje, lees dan ons uitgebreide artikel met de beste Galaxy S20-hoesjes.

