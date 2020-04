Samsung Galaxy S20-serie krijgt april-patch met verbeteringen camera

Er is in Nederland een nieuwe update beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20-serie. Alle drie de toestellen krijgen de april-patch, samen met verbeteringen voor de camera.

Galaxy S20 met april-patch

Kelly laat ons weten dat er een nieuwe update beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S20-serie. Het gaat om een update die beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ en de S20 Ultra. Het versienummer van de update is G98xBXXU1ATCT en heeft een grootte van circa 290MB.

In de update zit allereerst de beveiligingsupdate van april. Deze patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-besturingssysteem. Niet alleen Google heeft patches toegevoegd, er zijn ook patches vanuit Samsung zelf. Tenslotte heeft Samsung het over verbeterde prestaties van de camera. Zo op het eerste gezicht lijkt daarin niet veel van zichtbaar, maar in de praktijk moet het de kwaliteit ten goede komen. Samsung lijkt gesleuteld te hebben aan de autofocus en de zoom-functie.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Galaxy S20-serie. Als de update gedownload kan worden voor jouw toestel, dan krijg je hiervan een melding op je smartphone.

