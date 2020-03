Samsung Galaxy S20-serie krijgt eerste update: met beveiligingsupdate maart 2020

De eerste update voor de Samsung Galaxy S20-serie is een feit. Gebruikers die het toestel vanaf nu gebruiken, krijgen een update waarbij onder andere beveiligingsupdate maart 2020 wordt meegeleverd.

Eerste update voor Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20, S20 Ultra en S20+ krijgen vanaf nu een update uitgerold. Het is tevens de eerste update die voor de smartphonereeks beschikbaar is. Kelly stuurt ons de screenshots van de update, waardoor we meer over deze versie te weten komen. Allereerst belooft Samsung met de nieuwe update verbeterde prestaties voor de camera.

Een andere verbetering die Samsung heeft doorgevoerd heeft te maken met de beveiliging van de S20-serie. Zowel de Samsung Galax S20, Galaxy S20+ en S20 Ultra krijgen namelijk ook beveiligingsupdate maart 2020 meegeleverd.

De update is beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hiervan een melding op je device.

