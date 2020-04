Samsung dicht zelf nog 34 patches met security-update april 2020

Google heeft met de laatste beveiligingsupdate, die van april, 55 kwetsbaarheden aangepakt. Samsung heeft nu meer details gegeven over de inhoud van deze patch voor haar eigen toestellen.

Samsung over de patch van april

Iedere maand verschijnt een security-patch vanuit Google. Deze pakt enkele kwetsbaarheden aan in het Android besturingssysteem. Met beveiligingsupdate april 2020 zijn meer dan vijftig patches uitgevoerd, en ook Samsung is ermee aan de slag gegaan.

Uit de nieuwe informatie van Samsung blijkt dat er in totaal 34 patches zijn toegevoegd door de fabrikant zelf. Het gaat hierbij om 14 kritieke punten. Samsung bespreekt er een aantal. Zo komen we te weten dat er een fix is voor de vingerafdrukscanner.

Daarbij is er een oplossing voor een kwetsbaarheid in de Veilige Map en pakt Samsung een ander lek aan. Dit heeft te maken met het klembord, waar tekst via de Google Assistent achterhaald kon worden, terwijl het toestel is vergrendeld.

Voor verschillende Samsung-toestellen is de beveiligingsupdate van april reeds uitgerold, voor andere modellen komt hij er aan. Mocht je hem binnen krijgen, laat het ons dan zeker weten.

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1069,00 euro

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 308,00 euro