Samsung deelt info over eigen 30 patches voor beveiligingsupdate februari

Samsung heeft diverse smartphones al voorzien van de nieuwe security-patch van februari, maar nu deelt het bedrijf ook de exacte inhoud. Naast de patches van Google heeft de fabrikant zelf ook nog 30 zwakke plekken aangepakt.

Samsung: beveiligingsupdate februari 2020

Iedere maand brengt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit voor het Android-besturingssysteem. Dat is ook deze maand weer het geval, en dus zullen fabrikanten in de komende weken een aantal van hun toestellen bijwerken met deze nieuwe update. Samsung heeft voor de A50 en Note 10 al deze update uitgerold, en zal ook nog voor verschillende andere devices beschikbaar komen.

Naast de patches vanuit Google, heeft Samsung zelf ook nog 30 kwetsbaarheden aangepakt in de update van februari. Van deze dertig worden er zestien uitgelicht. De rest wordt niet nader genoemd, om zo de kans van misbruik te beperken. De meeste kwetsbaarheden zullen door de gebruikers niet gemerkt worden, omdat deze voornamelijk achter de schermen zitten. Daarnaast heeft Samsung een fix uitgebracht voor de Bixby routines in combinatie met notificaties. Tevens zat er een kwetsbaarheid in de gezichtsherkenning op de Galaxy S8- en Note 8-toestellen en de accuraatheid is nu verbeterd.

Wanneer Samsung de update voor je toestel beschikbaar heeft gesteld, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Mocht je de update hebben ontvangen, laat het ons dan ook zeker even weten via een mailtje, samen met een screenshot.