Samsung voegt 17 eigen patches toe aan de beveiligingsupdate van januari

We schreven gisteren over het verschijnen van de beveiligingsupdate van januari 2020, maar ook Samsung heeft nu meer details bekend gemaakt. Zelf voegt het bedrijf ook verbeteringen en patches toe aan de update.

Samsung-patches bij januari-update

Samsung heeft voor diverse smartphones al de beveiligingsupdate van januari 2020 uitgerold, als één van de eerste. Bovenop de patches die vanuit Google aan de update zijn toegevoegd, zijn er ook aanvullingen van Samsung zelf. Het gaat hierbij om zwakke plekken in het gedeelte van Samsung zelf in Android. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende Android-versies en het risiconiveau..

In totaal gaat het om 17 toevoegingen die Samsung heeft gedaan. Er zijn 8 van deze kwetsbaarheden uitgelicht. Er zijn bijvoorbeeld zwakke plekken gevonden in de bootloader. Daarbij is een lek ontdekt waarbij onder bepaalde omstandigheden een onbeperkt aantal keer geprobeerd kon worden om een wachtwoord op het vergrendelscherm in te voeren. Normaliter wordt deze na een aantal keer foutief invoeren tijdelijk geblokkeerd, waarna je het een tijdje later weer kunt proberen.

Ook zijn er door Samsung enkele andere verbeteringen en optimalisaties in de beveiliging doorgevoerd. Samsung voegt de eigen patches automatisch toe aan de januari-update. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je telefoon.

