Samsung brengt januari-patch naar de volledige Galaxy S10-serie

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S10, S10+ en de S10e. Alle drie de smartphones krijgen de beveiligingsupdate van januari aangereikt.

Januari-patch voor Galaxy S10-serie

Google zal deze week de nieuwste beveiligingsupdate officieel presenteren, maar voor verschillende toestellen is de januari-patch al te downloaden. Eerder bracht de Koreaanse fabrikant deze al uit voor de Galaxy A50, en nu is deze er voor de Samsung Galaxy S10-serie. De update is al beschikbaar in Nederland en België.

Voor alle drie de smartphones uit de Galaxy S10-serie is beveiligingsupdate januari 2020 er nu. Hoewel de specifieke details van de update morgen naar buiten komen, kunnen we er vanuit gaan dat er weer een reeks kwetsbaarheden en zwakke plekken zijn aangepakt in de beveiliging van Android. Henk laat ons weten dat de update een grootte heeft van 128,95MB. Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je een notificatie op je toestel.

Samsung Galaxy S10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 624,00 euro

Samsung Galaxy S10+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 739,00 euro