Samsung Galaxy A50 krijgt als eerst beveiligingsupdate januari; december-patch voor A40

Samsung heeft voor twee toestellen een nieuwe update klaargezet. Als allereerste smartphone is voor de Samsung Galaxy A50 de beveiligingsupdate van januari beschikbaar; die van december is er voor de A40.

Update voor Galaxy A40 en A50

Voor twee toestellen uit de Galaxy A-serie van Samsung is een update beschikbaar. Gebruikers van de Samsung Galaxy A40 krijgen de beveiligingsupdate van december aangereikt. Dit is op dit moment de meest actuele update die door Google is vrijgegeven. Deze patch voor de A40 heeft een grootte van een kleine 200MB. Met de update worden enkele tientallen kwetsbaarheden verholpen in het Android-besturingssysteem.

Galaxy A50

De Samsung Galaxy A50 wordt ook voorzien van een update, zo laten Stijn en Ricardo aan DroidApp weten. Het is het eerste toestel dat de beveiligingsupdate van januari 2020 krijgt. Deze update wordt volgende week pas officieel aangekondigd door Google, maar is dus nu al voor het toestel te downloaden. Het is vanwege het ontbreken van de details nog niet duidelijk welke kwetsbaarheden precies opgelost worden met deze patch.

De januari-update voor de Galaxy A50 brengt ook nog verschillende andere verbeteringen. De fotokwaliteit en stabiliteit van de camera is verbeterd, en dit geldt ook voor de WiFi-verbinding. De update heeft een grootte van 659MB. Wanneer deze beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A40 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 204,00 euro