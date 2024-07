Google Pixel 9-serie specificaties lekken verder uit: dit kun je verwachten

Nieuwe berichten zijn er weer over de Pixel 9-serie van Google. De fabrikant zal vier nieuwe toestellen presenteren in deze reeks. Ook vandaag kunnen we nieuws met je delen, maar deze keer gaat het om de specificaties van de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold.

Pixel 9-serie specificaties verder uitgelekt

Terwijl de Tensor-chipset van Google voor de aankomende Pixel 9-serie geen enorme sprongen zal maken, laten gelekte specificaties zien dat er meer RAM-geheugen in de gehele reeks zal zitten. De Pixel 8 en Pixel 8 Pro van vorig jaar kwamen al met een upgrade dankzij de Tensor G3-chipset, en de Pixel 9-serie zal hierop voortbouwen met een kleine verbetering. In gelekte promotiematerialen, gepubliceerd door 91Mobiles, spreekt Google over een gamechanger. De nieuwe Tensor G4 processor zal in alle vier de nieuwe apparaten van de Pixel 9-serie worden gebruikt.

De nieuwe Pixel 9-serie heeft enkele opvallende upgrades. De basis Pixel 9 krijgt een 6,3-inch “Actua”-scherm, iets groter dan dat van de Pixel 8. De camera’s zijn ook verbeterd. De hoofdcamera blijft een 50MP-sensor, maar de groothoeklens aan de achterkant gaat van 12 megapixel naar 48 megapixel. Bovendien is het RAM-geheugen van de basis Pixel 9 verhoogd van 8GB naar 12GB, waarschijnlijk om plaats te bieden aan Gemini Nano, een functie die aanvankelijk niet voor de basis Pixel 8 was gepland. Gemini is het AI-model van Google.

De Pixel 9 Pro-serie heeft nog meer upgrades. De kleinere Pixel 9 Pro heeft een 6,3-inch display, mogelijk iets groter dan dat van de gewone Pixel 9. De Pixel 9 Pro XL heeft een 6,8-inch display, wat een verbetering is ten opzichte van het 6,7-inch display van de Pixel 8 Pro. Beide modellen hebben “Super Actua” displays, wat neerkomt op een hogere resolutie. De Pixel 9 Pro en Pro XL hebben een 50 megapixel hoofdcamera, ondersteund door twee 48MP-lenzen voor de groohtoek en telelens. De frontcamera krijgt een 42 megapixel lens.

Het meest opmerkelijke is dat Google alle Pixel 9 Pro-varianten, inclusief de Fold, voorziet van 16GB RAM. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige limiet van 12GB en zal waarschijnlijk de AI-functies in de komende jaren ten goede komen.

De Pixel 9 Pro Fold krijgt een 6,3-inch “Actua”-scherm aan de buitenkant en een 8-inch “Super Actua Flex”-scherm aan de binnenkant. De camera-opstelling van de Pixel 9 Pro Fold verschilt echter van de rest van de serie. De hoofdcamera is een 48 megapixel lens, de groothoek een 10,5 megapixel lens en de telefoto een 10,8 megapixel-sensor. De selfiecamera is 10MP, de laagste in de hele serie. Deze trend van opvouwbare telefoons met minder indrukwekkende camerahardware dan traditionele vlaggenschepen zet zich hiermee voort. Vanmorgen schreven we al over het vernieuwde scherm van de Fold.

Het gelekte promotiemateriaal gaat verder in op de nieuwe functies van de Pixel 9-serie, met een nadruk op meer AI-ondersteuning. Google zal de volledige Pixel 9-serie op 13 augustus onthullen. Eerder verschenen de Europese prijzen al.