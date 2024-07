Europese prijzen voor Pixel 9-serie lekken uit: dit gaan ze kosten

We zitten een maand voor de officiële aankondiging van Google voor de Pixel 9-modellen. De vier verschillende modellen uit de Pixel 9-serie komen nu in het nieuws. De Europese prijzen zijn uitgelekt. De prijzen starten bij 899 euro en lopen op tot 2029 euro.

Dit kost je nieuwe Pixel

Aan het wachten op een nieuwe Pixel 9-smartphone? Dankzij een nieuw bericht kunnen we de Europese prijzen met je delen. Zo weet je precies of je nog geld in het spaarvarken moet stoppen, of dat je klaar bent met sparen. De informatie wordt gedeeld door Dealabs, die de prijzen deelt van een Franse retailer. In totaal zal de Pixel 9-serie van Google uit vier modellen bestaan; de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en de nieuwe vouwbare smartphone met de naam Pixel 9 Pro Fold.

Maar wat gaan ze kosten?

De Google Pixel 9 komt in de kleuren zwart, porselein, cosmo en mojito (lichtgroen). De variant met 128GB gaat 899 euro kosten, en voor de 256GB opslagruimte betaal je 999 euro. De Pixel 9 Pro Fold, het duurste model uit de serie begint bij 1899 euro (256GB) en eindigt bij 2029 euro voor de 512GB opslagruimte. Opvallend is dat Google de telefoon ook in Frankrijk dus uit zal brengen, waar de eerste foldable enkel in een beperkt aantal landen verscheen. De kans is daarmee aanwezig dat de smartphone ook zijn weg zal vinden naar Nederland. De Pixel 9 Pro Fold komt in de kleuren zwart en porselein.

De prijzen van de Pro-modellen hebben we hieronder voor je neergezet, samen met de kleuren.

Pixel 9 Pro

128GB: 1099 euro — Obsidian, Porcelain, Hazel en Pink

256GB: 1199 euro — Obsidian, Porcelain, Hazel en Pink

512GB: 1329 euro — Obsidian en Hazel

Pixel 9 Pro XL

128GB: 1099 euro — Obsidian, Porcelain, Hazel enPink

256GB: 1199 euro — Obsidian, Porcelain, Hazel en Pink

512GB: 1329 euro — Obsidian en Hazel

De aankondiging van het nieuwe Made by Google event is op 13 augustus.

Google Pixel 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro