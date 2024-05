Google Pixel 9, 9 Pro en Pro XL te zien in foto’s: zo zien de toestellen eruit

De nieuwe Pixel-modellen zijn uitgelekt. In de afgelopen maanden hebben we al het nodige aan nieuws voorbij zien komen. Opnieuw is er nu nieuws over drie Pixel 9-telefoons. We zien beelden van de Pixel 9, de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL. Hoewel de namen nog kunnen veranderen, zullen de toestellen dat niet doen.

Foto’s van Pixel 9

Drie smartphones zien we op uitgelekte beelden. Het zijn de Pixel 9, de Pixel 9 Pro en de Pixel 9 Pro XL. Alle drie de toestellen verwachten we later dit jaar en niet vandaag al, tijdens de aankondiging van Google I/O 2024. De beelden die we nu zien, zijn gedeeld door Rozetked. Wel kunnen de namen nog veranderen bij de release, maar voor nu noemen we ze zoals hierboven.

De Pixel 9 is de ‘kleinste’ smartphone, al zal ook de Pixel 9 Pro hetzelfde formaat krijgen. Gesproken wordt over een 6,24 inch voor de 9, waar de Pro een 6,34 inch scherm zou krijgen. Wel zouden de schermranden bij het eerste toestel dikker zijn, waardoor hij qua formaat net zo groot is. De Google Pixel 9 Pro XL krijgt een 6,73 inch scherm. Die telefoon krijgt ook 16GB RAM en 128GB opslagruimte.

We zien op foto’s de Pixel 9 Pro, de Pixel 9, Pixel 8 en Pixel 7 naast elkaar liggen. De twee 9-modellen zullen groter zijn dan de 8-serie. De Pixel 9 Pro krijgt een matte achterkant met glanzende randen (zoals de iPhone 15 Pro Max), waar de ‘9’ juist over een glanzend design beschikt met matte randen.

We verwachten aan het eind van dit jaar meer informatie over de nieuwe Pixel 9-serie.