Google I/O 2024 livestream: wat wordt vandaag aangekondigd?

Een nieuwe editie van Google I/O 2024 staat voor vandaag op de agenda. We kunnen dus weer het nodige aan nieuws verwachten van Google. We verwachten vooral nieuws over AI, maar wat is er nog meer te melden?

Google I/O livestream

Vanavond is het er weer tijd voor; Google I/O. Tijdens deze nieuwe editie van de ontwikkelaarsconferentie krijgen we weer het nodige aan nieuws te horen van Google. Nieuws over nieuwe smartphones verwachten we niet direct. De fabrikant heeft namelijk vorige week onverwacht al de Pixel 8a aangekondigd. De nieuwe Pixel-smartphone komt ook deze keer weer naar Nederland en komt beschikbaar naast de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro.

Maar wat kunnen we wel vandaag verwachten? Duidelijk is dat er het nodige over kunstmatige intelligentie (AI) gedeeld zal worden door Google. Daarnaast zullen we traditioneel weer nieuwe functies gaan zien voor Google Maps en andere diensten. Er gaan ook geruchten over een persoonlijke digitale assistent, Pixie en we horen vermoedelijk het één en ander over Android 15.

Vanavond, dinsdag 14 mei 2024, om 19:00 uur Nederlandse tijd zullen we al het nieuws gaan horen. Wil je niets missen? Volg dan de livestream hieronder.