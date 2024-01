Pixel 9 nu ook te zien in renders: krijgt ook nieuwe camerabalk

De nieuwe camerabalk die we van de week zagen bij de Pixel 9 Pro, komt ook naar de Pixel 9. Dit blijkt uit nieuwe foto’s die zijn verschenen van de smartphone. Het nieuwe toestel wordt in de herfst van dit jaar verwacht.

Pixel 9 in renders

We schreven woensdag over de Pixel 9 Pro renders van de nieuwe smartphone. Daarin kregen we een goede blik van het nieuwe toestel. Dat geldt nu ook voor de Pixel 9. Die smartphone is nu uit de doeken gedaan in renders, die gepubliceerd worden door OnLeaks. De smartphone zal in de herfst aangekondigd worden, samen met de Pixel 9 Pro.

De Pixel 9 krijgt naar verluidt een scherm van 6,1 inch groot. De afmetingen van het toestel komen uit op 152,8 x 71,9 x 8,5 millimeter. Ter hoogte van de cameramodule wordt een dikte van 12,0 millimeter gemeten. Net als bij het Pro-model verhuist de simlade naar de onderkant van de smartphone. Bij de Pixel 9 zien we een plat scherm en dus de nieuwe camerabalk. Opvallend hierin is dat er drie lenzen in zitten. Tot dusver werd het standaard-model enkel voorzien van een dubbele camera. Nu kunnen we naast een standaard- en groothoeklens, ook een telelens verwachten. Het vermoeden bestaat dat ook de temperatuursensor van de Pixel 8 Pro zijn weg weet te vinden naar de Pixel 9.

In de komende maanden krijgen we ongetwijfeld meer te horen over het toestel. Voor nu moeten we het met deze beelden doen.