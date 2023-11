Google Pixel 8a: wallpapers verschijnen online (download)

Opnieuw krijgen we weer een puzzelstukje van de puzzel van de Pixel 8a. De meer betaalbare Pixel-smartphone zal begin volgend jaar aangekondigd worden. Nu zijn de Pixel 8a wallpapers uitgelekt, welke je als achtergrond kunt instellen voor op je eigen toestel.

Pixel 8a wallpapers

We hebben eerder al de Pixel 8a renders gezien op het web, nu is het tijd voor een volgend puzzelstukje. Op het internet zijn de wallpapers opgedoken, welke we terug zullen gaan zien bij de Pixel 8a. We verwachten de nieuwe smartphone in maart volgend jaar, maar zoals het vaker gaat bij Pixel-toestellen, krijgen we in de periode ervoor al het nodige te zien in het geruchtencircuit.

Andrew Zuckerman zal bij de nieuwe Google Pixel 8a verantwoordelijk zijn voor het maken van de achtergronden. Hij is Amerikaans filmmaker en tevens fotograaf. De beelden zijn in de stijl van mineralen en gesteenten. Deze zien we in verschillende kleurstijlen en vormen en zullen we officieel terug gaan zien op de nieuwe Pixel 8a. Wil je de achtergronden op je eigen toestel gebruiken, dan hebben we deze voor je in een OneDrive mapje gestopt, zodat je ze hier direct kunt downloaden.

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 729,00 euro