Google Pixel 8a renders verschijnen online: eerste specs

De Pixel 8a kunnen we begin volgend jaar verwachten. De eerste details en de beelden van deze smartphone zijn nu online verschenen. Wat kunnen we verwachten van het toestel?

Pixel 8a in beeld

De nieuwe Google Pixel 8a is opnieuw in het nieuws verschenen. Het is niet de eerste keer dat we over de smartphone geïnformeerd worden, maar nu krijgen we er nog een beter beeld bij. Letterlijk, want foto’s van het nieuwe toestel worden nu gedeeld in het geruchtencircuit. Dit is niet het enige, we krijgen ook alvast enkele specificaties onder ogen.

Google zou de nieuwe Pixel 8a voorzien van de nieuwe Tensor G3 chipset, die we ook kennen van de andere Pixel 8-toestellen. Het formaat zou grotendeels overeenkomen met de huidige Pixel 7a; 152,1 x 72,6 x 8,9 millimeter. Bij de Pixel 7a is dit 152,4 x 72,9 x 9,0 millimeter. Naar verluidt krijgt de Pixel 8a een 6,1 inch scherm, is er 8GB aan werkgeheugen en draait de telefoon direct op Android 14.

We zijn nog enkele maanden verwijderd van de lancering van de Pixel 8a. Dit betekent dat er nog van alles kan veranderen aan de plannen voor de Pixel 8a. Wel is duidelijk dat Google vasthoudt aan het eigen ontwerp van de Pixel, met de camerabalk aan de achterkant als eigen stijlelement. Daarbij zien we dat het toestel meer afgeronde hoeken krijgt en vrij aanwezige schermranden.