Pixel 8a duikt ontzettend vroeg op in live foto’s

Er zijn live foto’s verschenen van een nog onaangekondigde Pixel-smartphone. We maken vandaag kennis met de nieuwe Pixel 8a. En dat is nogal bijtijds, aangezien we deze smartphone pas volgend jaar verwachten.

Pixel 8a in foto’s

Foto’s van de vermeende nieuwe Pixel 8a zijn verschenen in het geruchtencircuit. En dat is toch wel opmerkelijk te noemen. Op 4 oktober verwachten we de introductie van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro; en het merk presenteert doorgaans pas tijdens Google I/O in mei het nieuwe a-model. De telefoon zou doorgaan onder de codenaam ‘Akita’.

We zien een smartphone met een bekend design, zoals we dat bijvoorbeeld ook in de Pixel 7a review hebben beschreven. Echter zijn er wel een aantal zaken die opvallen. Zo valt op dat de behuizing meer afgerond is. Vooral in de hoeken is de Pixel 8a veel ronder. Verder zien we de bekende camerabalk, waarin twee camera’s zijn te zien. Vermoedelijk is dit naast een hoofdcamera ook een groothoeklens.

De zijkant van de smartphone krijgt een matte afwerking van metaal; de achterkant is meer glanzend. Ook valt op dat er vrij brede schermranden zijn, al is dit in de meer betaalbare prijsklasse niet heel ongebruikelijk. De Pixel 8a zou volgens de bron geleverd worden met de nieuwe Tensor G3 chipset. Alle details zullen we vast in de komende maanden binnen zien druppelen. Voor nu moeten we het met de verschillende foto’s van de smartphone doen.