Pixel 8 (Pro): hoge Europese prijzen zijn uitgelekt

Het nieuws over de toestellen uit de Pixel 8-serie gaat maar door. Nu komen we de Europese prijzen te weten van de nieuwe Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De twee modellen zouden op de markt komen voor een bedrag vanaf 860 euro voor het normale model en 1215 euro voor de Pro-versie.

Europese prijzen van Pixel 8

De Google Pixel 8 en de Pixel 8 Pro zullen op 4 oktober aangekondigd worden. Die datum werd vorige week door Google gedeeld als datum waarop het Made by Google-event plaatsvindt. De smartphones komen nu opnieuw in het nieuws, waarbij we meer te horen krijgen over de prijs van het toestel. De bron The Tech Outlook bericht over de Europese prijzen van zowel de Pixel 8 als de Pixel 8 Pro.

Google brengt de Pixel 8 uit in de kleuren Hazel, Obsidian, Rose en Mint. Voor de Pixel 8 Pro kunnen we de kleuren Bay, Obsidian, Porcelain en Mint verwachten. Van de porseleinen kleur heeft Google vorige week al een officiƫle foto online gezet. We hebben de prijzen even afgerond, waarbij we 21 procent BTW in het bedrag hebben meegenomen.

De prijs van de Pixel 8 zou in Europa starten bij een bedrag rond de 860 euro. Hiervoor krijg je de variant met 128GB aan opslagruimte. Wil je voor de versie met 256GB opslagruimte, dan komt het bedrag uit op 934 euro. Bij de Google Pixel 8 Pro heb je de keuze uit drie geheugenconfiguraties. Hierbij betaal je 1216 euro voor de 128GB versie, 1289 euro voor het model met 256GB opslagruimte en komt de prijs uit op 1437 euro voor de Pixel 8 Pro met 512GB opslagruimte. Eerder doken al de dollarprijzen op, waarbij de berichten nu spreken over een duidelijk hoger bedrag.

Google Pixel 7a Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 495,00 euro

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 579,00 euro