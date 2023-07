Google Pixel 8 wordt duidelijk duurder; dit zijn de specs

Er is nieuws te melden over de nieuwe Google Pixel 8. De smartphone zal later dit jaar aangekondigd worden en nu komen de specificaties bovendrijven. Ook de prijs komt langs in de berichtgeving. Het toestel zal duidelijk duurder worden dan de huidige Pixel 7.

Pixel 8 specs

De Pixel 8-serie komt steeds dichterbij. De smartphonereeks zal later dit jaar aangekondigd worden en over de smartphones is al het nodige in het nieuws verschenen. Dat is nu ook het geval, met dank aan leaker Yogesh Brar. De launch hiervan zou gepland staan voor begin oktober, waarbij de telefoon voorzien wordt van de nieuwe Tensor G3 chipset.

Het toestel beschikt over een prachtig 6,17-inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en Full-HD+ resolutie. Met 8GB RAM en de keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte biedt de Pixel 8 voldoende vermogen en ruimte aan de gebruiker.

We kunnen twee camera’s verwachten bij de Pixel 8. Aan de achterkant bevindt zich een 50MP hoofdcamera met de GN2-sensor en optische beeldstabilisatie (OIS), waardoor je zelfs bij weinig licht goede foto’s kunt maken. Daarnaast is er een 12MP ultragroothoeklens voor het vastleggen van prachtige landschappen. Met de 11MP selfiecamera aan de voorkant kun je selfies maken. In de eerdere Pixel-toestellen heeft de camera uit de Pixel-reeks zich al bewezen.

De Pixel 8 wordt gelanceerd met het nieuwste Android 14-besturingssysteem aan boord. Voor de beveiliging is de Pixel 8 uitgerust met een ultrasonische vingerafdrukscanner, welke dus in het scherm van de telefoon te vidnen is. Verder komt de Pixel 8 met een 4485 mAh batterij. Snelladen zit er nog steeds niet echt in. Bekabeld is dit een laadkracht van maximaal 24W en draadloos met 12W.

Wat betreft de prijs, wordt de Pixel 8 gelanceerd met een vanafprijs van $649 voor het 128 GB-model en $699 voor het 256 GB-model. Omgerekend komt dit uit op circa 599 en 635 euro. De Pixel 7 kwam in de VS op de markt voor een bedrag van 599 dollar. In Nederland kwam het toestel voor 649 euro op de markt. Mogelijk ligt de prijs voor Europa 50 euro hoger en kunnen we hier dus 699 euro voor de Pixel 8 van maken.

Van het weekend verscheen onze uitgebreide review van de Pixel 7a. Dat toestel biedt een goede prijs-kwaliteitverhouding en werd onlangs uitgebracht.

De foto bovenaan het artikel toont de Pixel 6