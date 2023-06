‘Google Pixel 8 Pro krijgt een plat scherm met betere eigenschappen’

Er is nieuwe informatie over de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro bekend geworden. Specifiek gaat het om de schermen die we terug zullen gaan zien bij de telefoons. Onder andere is nu duidelijk dat de Google Pixel 8 Pro over een plat scherm zal beschikken, waar deze eerder nog afgeronde randen had.

Pixel 8 Pro met plat scherm

Als de nieuwe informatie over de Pixel-serie klopt, dan is de Pixel 7 Pro voorlopig de laatste smartphone met doorlopende schermranden aan de zijkant. De nieuwe Pixel 8 Pro zou door Google voorzien worden van een plat scherm, maar wel eentje die voorzien is van betere specificaties en eigenschappen. Een eerste blik daarover krijgen we hieronder te zien. Zo is te zien dat de Pixel 8 nu ook een verversingssnelheid van 120Hz krijgt, waar de Pixel 7 nog een 90Hz scherm heeft.

Volgens de informatie krijgt de Pixel 8 Pro meer afgeronde hoeken en een hogere helderheid, onder andere in de HDR-modus. Het zou om een maximale helderheid gaan van 1400 nits bij de Pixel 8 en 1600 nits bij de Pixel 8 Pro. Bij de 7-serie is dat nu nog 1000 nits. Verder zouden de modellen uit de 8-serie voorzien worden van een flexibelere verversingssnelheid. Bij de Pixel 7-serie was deze niet helemaal variabel. Er kon alleen geschakeld worden tussen 30, 60 en 120Hz. De nieuwe Pixel 8 Pro zou ook om moeten kunnen gaan met 5, 10 en 30Hz, en daarbij variabel zijn tussen 60-120Hz. De Pixel 8 heeft die variabele niet, maar kan enkel vastgezet worden op 10Hz, 30Hz, 60Hz en 120Hz.

Tot slot wordt bij de Pixel 8 een scherm verwacht met een grootte van 6,17 inch (6,31 inch bij de Pixel 7). De Pixel 8 Pro krijgt een 6,7 inch scherm, waar dit bij het huidige model nauwelijks groter is met 6,71 inch. De informatie die nu gedeeld wordt, zou afkomstig zijn van ‘een bron binnen Google’, zo schrijft Android Authority.

