Pixel 8 Pro: eerste renders tonen herkenbaar ontwerp

Google zal in mei een eerste glimp geven van de Pixel 8-serie, zo is de verwachting. De eerste beelden krijgen we vanavond alvast te zien. We zien namelijk de eerste renders van de Google Pixel 8 Pro.

Google Pixel 8 Pro in renders

Sinds eind vorig jaar ligt de Pixel 7-serie in de winkels. Onder andere met de Pixel 7 Pro, die we eerder uitgebreid hebben besproken in de review. De telefoon in kwestie zal opvolging krijgen in de Pixel 8-serie, zo is de logische verwachting. Mogelijk krijgen we tijdens Google I/O alvast een eerste glimp te zien, en is in oktober de definitieve aankondiging van het bedrijf. Wat Google ook kiest, vandaag krijgen we alvast een goede eerste indruk van de Google Pixel 8 Pro. Leaker OnLeaks heeft namelijk de computer aangeslingerd om renders te delen van de nieuwe smartphone. We komen ook gelijk wat specificaties te weten.

De Google Pixel 8 Pro krijgt een 6,52 inch AMOLED-beeldscherm met een opening voor de front-camera in het midden. De afmetingen van het toestel zouden uitkomen op 162,6 x 76,5 x 8,7 millimeter (12 millimeter dikte met de cameramodule). Met deze afmetingen is deze vrijwel gelijk aan het formaat van de Pixel 7 Pro. De schermranden zijn wederom afgerond, maar ook de hoeken zijn afgerond dan bij zijn voorganger.

Een andere belangrijke wijziging zien we terug in de cameramodule, waar een extra sensor aanwezig lijkt te zijn. Details hierover ontbreken nog. Goed mogelijk is dat Google kiest voor een macro- of diepte-lens als toevoeging. De smartphone zal de bekende aansluitingen en mogelijkheden krijgen zoals een USB Type-C aansluiting en speakers aan de onderkant. Achterop is het Google-logo te vinden en rechts de verschillende toetsen.

De verwachting is dat Google de Pixel 8-serie voorziet van een nieuwe Tensor-chipset, de Tensor G3. Deze zou gebaseerd zijn op de nog onaangekondigde Exynos 2300 chipset van Samsung. Verder wordt verwacht dat er meer innovatie is op het gebied van HDR in de camera. Alle details zullen we over een aantal maanden te weten komen.

Google Pixel 7 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro