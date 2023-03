Google Pixel Fold gespot in metro van New York

De nieuwe Pixel Fold gaat al even rond in het geruchtencircuit. Veel details zijn er verder nog niet verschenen, los van wat renders. Nu is het toestel gespot in de metro van New York.

Pixel Fold gespot

De eerste vouwbare smartphone van Google is opgedoken in het straatbeeld. Een Reddit-gebruiker heeft een glimp opgevangen van de Google Pixel Fold. De telefoon wordt afgedekt vastgehouden in de metro van New York. Volgens de poster gaat het om een medewerker van Google. Dat het hier gaat om de Pixel Fold is onder andere af te leiden aan de opvallende zwarte randen, die we ook in de renders terug zagen komen.

Naar verwachting krijgt de Pixel Fold een 7,57 inch vouwbaar beeldscherm aan de binnenkant. Aan de buitenkant zou de Google Pixel Fold een 5,78 inch scherm krijgen. De geruchten spreken over een 4700 mAh batterij en de telefoon zou mogelijk getoond worden tijdens Google I/O. Dit staat gepland voor 10 mei, zo werd van de week bekend.

De render die eerder van de Pixel Fold is verschenen, kun je hieronder bekijken.