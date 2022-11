Google Pixel Fold in foto’s: eerste details opgedoken

Samsung en Motorola hebben al één of meer opvouwbare smartphones in het portfolio. Google wil deze stap ook gaan zetten en komt met de Pixel Fold. Al langere tijd gaan er geruchten. Nu krijgen we er een beeld bij, en komen we de eerste details te weten.

Pixel Fold in beeld

We zien de eerste beelden van de nieuwe Pixel Fold waar Google aan werkt. Dit dankzij Jon Prosser, een bron die vaker informatie deelt rondom smartphones. Het zijn conceptrenders waarbij het vermoeden is dat het toestel er ongeveer op deze manier zo uit zal komen te zien. De fabrikant heeft zelf nog niks gezegd over de opvouwbare smartphone van het bedrijf. Volgens de berichten krijgt de foldable van Google een vanafprijs van 1799 dollar. Een flink bedrag, maar wat krijg je voor dat geld?

Het toestel zal, net als de Galaxy Z Fold 4, opengaan als een boek. Aan de binnenkant is er een scherm met een grootte van 7-8 inch. Het paneel zou afkomstig zijn van Samsung en biedt een resolutie van 1840 x 2208 pixels en een maximale piekhelderheid van 1200 nits. Aan de buitenkant is er ook nog een extern scherm met een grootte die ongeveer uit zal komen op 5,8 inch. De Pixel Fold, die ook wel doorgaat onder de naam Pixel Notepad, zou geleverd worden met de eigen Tensor chipset, samen met een vingerafdrukscanner in de behuizing. Die behuizing zou door het gebruik van veel metaal en glas nog zwaar zijn.

Als de geruchten kloppen zou de Pixel Fold dezelfde camera delen als die van de Pixel 6-serie. Dit betekent dat de telefoon een 50 megapixel hoofdcamera krijgt, samen met een 12 megapixel groothoeklens. Google heeft zelf nog niets gezegd over de foldable Pixel, maar het is goed mogelijk dat we het toestel in mei gaan zien. Dan wordt ook de Pixel 7a verwacht, waarover we gisteren nog schreven, aangezien over dat toestel ook weer de nodige informatie is binnengekomen.

