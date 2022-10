‘Google Pixel Fold in ontwikkeling; krijgt 7,6 inch scherm’

Na de aankondiging van de Pixel 7-serie, gaan we langzaam maar zeker over naar het volgende product van Google. De fabrikant is bezig met de Pixel Fold, een vouwbare smartphone. Over deze nieuwe telefoon krijgen we nu meer details te horen.

Pixel Fold in ontwikkeling

Het is al bekend dat Google werkt aan een Pixel Tablet, en ook gaan er geruchten rond over de een Pixel Fold. De smartphone in kwestie krijgt een behuizing die doet denken aan die van de Samsung Galaxy Z Fold 4. Deze open je als een boekje, en dat moet dus bij de Pixel Fold ook zo zijn. De geruchten over de nieuwe smartphone van Google gaan al een lange tijd rond, en nu dus wederom nieuws over de foldable. We horen meer over het scherm en de afmetingen van de smartphone.

De Samsung Galaxy Z Fold 4

De Google Pixel Fold zou volgens de nieuwste berichten beschikken over een 7,6 inch scherm wanneer het toestel opengeklapt is. Hierbij zou dit scherm een hoge verversingssnelheid bieden, vermoedelijk 120Hz. De resolutie van het scherm zou uitkomen op 2208 x 1840 pixels. De maximale helderheid zou uitkomen op 1200 nits, met een gemiddelde van 800 nits. Over de camera’s is ook het één en ander bekend. Google zou de smartphone uit willen rusten met een 64 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een 10,8 megapixel telelens. Op het interne scherm is ruimte voor een 8 megapixel front-camera, terwijl aan de buitenkant nog een extra selfie-cam is te vinden.

De Pixel Fold krijgt het formaat 155,0 x 130,0 millimeter, wat ongeveer overeenkomt met dat van de Galaxy Z Fold 4. Google zou van plan zijn om het toestel begin volgend jaar uit te brengen, mogelijk in maart 2023. Of hij ook naar Nederland komt is nu niet bekend. Gezien de Pixel 7 wel officieel hier verkrijgbaar is, is die kans zeker aanwezig, maar zeker geen garantie; gezien bijvoorbeeld de Pixel Watch hier niet aangeschaft kan worden.