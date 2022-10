Google toont nieuwe Pixel Tablet met Speaker Dock

Vandaag zagen we al de Pixel 7-serie en de Pixel Watch, maar er is nog een product aangekondigd; de Pixel Tablet. De nieuwe tablet in de Pixel-reeks krijgen we nog niet volledig te zien.

Pixel Tablet

De eerste tablet in de Pixel-reeks is verder uitgelicht tijdens het Made by Google-event. De nieuwe Tensor G2 chipset van het merk, die we ook kennen uit de eveneens vandaag gepresenteerde Pixel 7-serie, komt ook in de tablet te zitten.

Nadat we eerder tijdens Google I/O al te horen kregen dat er een Pixel Tablet komt, hebben we er vandaag wat meer van gezien. Toch moeten we even wachten totdat het apparaat daadwerkelijk verkrijgbaar is. Dat zal in 2023 pas het geval zijn. Om het vuurtje warm te houden, gaat vandaag vooral de aandacht naar het nieuwe Speaker Dock.

Met het handige optionele Speaker Dock kun je de tablet direct opladen, maar je kunt hem ook in deze houder ook gebruiken en dus muziek afspelen. Het doet een beetje denken aan een grote versie van de Nest Hub, want hij kan ook dienen als hub voor smart home. Het verbindt de tablet met magneten, de zogenoemde pins, die ook aan de achterkant van de tablet zitten.

Wanneer de nieuwe Pixel Tablet precies wordt uitgebracht is niet bekend, in ieder geval pas volgend jaar.