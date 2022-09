‘Google Pixel tablet krijgt 11,0 inch scherm en twee geheugenconfiguraties

Google zal op 6 oktober verschillende nieuwe producten aankondigen. Nu gaan er ook berichten rond over een eigen tablet van Google. Nu is er wat informatie over de Google Pixel tablet, zoals de schermgrootte en meer.

Google Pixel tablet met 11,0 inch scherm

De nieuwe Pixel tablet van Google wordt waarschijnlijk op 6 oktober aangekondigd. Tot die tijd moeten we het doen met de informatie die binnenkomt via de geruchten. Android-ontwikkelaar Kuba Wojciechowski deelt informatie over het apparaat, waarbij duidelijk wordt wat we van de tablet kunnen verwachten.

Als eerst wordt gesproken over een 10,95 inch beeldscherm, dit zal afgerond worden naar 11,0 in de speclijsten. Bij aanschaf kun je kiezen uit 128GB of 256GB opslagruimte. Er is WiFi 6-ondersteuning en natuurlijk Android 13. Aan de achterkant zou de tablet voorzien zijn van een dubbele camera, al is er nog geen informatie over resolutie en dergelijke.

Dezelfde ontwikkelaar heeft eerder al informatie gedeeld over de tablet. De Pixel tablet zou volgens Wojciechowski niet voorzien zijn van een GPS-chip en ook een proximity en barometer zou ontbreken. Die tweede is bijvoorbeeld (erg) handig voor het regelen van de automatische helderheid. Met dit in kennisgeving lijkt het erop dat het een tablet wordt in het goedkopere segment. Alle details zullen we op 6 oktober te horen krijgen.