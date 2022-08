Pixel 7 en Pixel 7 Pro te zien in nieuwe hands-on video

Het bestaan van de nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro is op zichzelf geen geheim, maar details en dergelijke zijn door Google nog niet vrijgegeven. Nu zien we een hands-on van de nieuwe Pixel-devices in een video.

Hands-on nieuwe Pixel 7 en Pixel 7 Pro

Een nieuwe vergelijking zien we in een video van Unbox Therapy. Zij zijn vroegtijdig in het bezit gekomen van de twee nieuwe Pixel-devices; de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro. Beide modellen zijn al getoond tijdens Google I/O, maar een aankondiging laat nog even op zich wachten. Het gaat om toestellen in de kleur Obsidian. Het ontwerp is niet volledig final, gezien de verschillende aanwijzingen. Het gaat hierbij om pre-productie modellen, die dus nog wat veranderingen kunnen ondergaan bij het definitieve model.

Op het opstartscherm krijgen we daarbij nog enkele informatie over de nieuwe producten. Zo heeft de Pixel 7 in dit filmpje 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte. Bij het Pro-model is dit 12GB RAM met 256GB geheugen. Het ligt voor de hand dat er van de Pixel-modellen verschillende configuraties verschijnen. Qua formaat zou de Pixel 7 wat kleiner zijn dan de Pixel 6 en dit geldt ook voor de Pro, waarbij het nieuwe model minder groot is.

De video met daarin de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in de hoofdrol kun je hieronder bekijken.