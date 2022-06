Prototype van nieuwe Pixel 7 duikt op bij eBay

Op verkoopsite eBay is de nog niet aangekondigde Pixel 7 verschenen. De smartphone werd in mei al getoond als sneak preview, nu zien we het toestel op internet verschijnen. Wat valt er op te merken over het nieuwe toestel?

Pixel 7 op eBay

Een telefoon die nog niet is aangekondigd, die al online komt op het handelsplatform eBay, dat gebeurt niet zo vaak. Nu is dat wel gebeurd met de Pixel 7. De smartphone in kwestie is eerder al opgedoken tijdens Google I/O, daar kregen we een al een sneak peak met hoe de smartphone eruit zal komen te zien. De voorkant kregen we daarbij niet te zien. Dankzij de advertentie op eBay krijgen we hier wel een beeld van.

Het gaat om een prototype. Het toestel krijgt een nieuwe versie van de Tensor-chipset. Verder zal Google het toestel met Android 13 op de markt brengen. Volgens de informatie krijgt de Pixel 7 in dit geval 128GB aan opslagruimte en een front-camera in het midden van het scherm. Opvallend is dat de verkoper ook over de Pixel 7 Pro lijkt te beschikken, deze is namelijk te zien in de weerkaatsing van het toestel.

Naar verluidt zou de productie van de nieuwe Pixel 7 begin juni beginnen. De nieuwe Tensor-chip zou afkomstig zijn van Samsung. Deze herfst wordt de smartphone aangekondigd.

De foto bovenaan het artikel toont de Pixel 5