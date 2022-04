Pixel 6a komt mogelijk in mei: dit zijn de specificaties

Google lijkt binnenkort met een nieuwe instapper te komen in de reeks van Pixel-smartphones. Het toestel gaat door onder de naam Pixel 6a, en over dit toestel is nu de eerste informatie opgedoken. Dit kunnen we van de nieuwe telefoon verwachten.

Pixel 6a: dit wordt ‘m

3e Pixel 6-toestel

Komt mogelijk eind mei

Tensor chipset

Als de berichten kloppen, dan is Google bezig aan een instapmodel van de Pixel-serie, zo meldt Mysmartprice. Het is de Google Pixel 6a, die beschikbaar moet komen naast de andere twee Pixel-modellen die eerder zijn aangekondigd. Die twee modellen verschenen niet officieel in Nederland, en het is ook nog maar de vraag of het bedrijf de Pixel 6a uitbrengt in ons land. Leaker Yogesh Brar laat informatie los over het nieuwe toestel.

De Pixel 6a krijgt een 6,2 inch OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. Net als de twee Pixel 6-modellen wordt de Pixel 6a voorzien van een eigen Tensor chipset. Deze wordt bijgestaan door een werkgeheugen van 6GB/8GB. De opslagruimte komt uit op een totale ruimte van 128GB. Er is aan de achterzijde plaats voor een dual-camera; een 12 megapixel hoofdcamera en 12 megapixel groothoeklens. De voorzijde krijgt een 8 megapixel front-camera.

Uiteraard levert Google de Pixel 6a met Android 12 met de pure Android-beleving. Daarnaast wordt de smartphone uitgerust met een 4800 mAh batterij met 30W laden. OnLeaks heeft eerder al beelden naar buiten gebracht van het nieuwe toestel. Het lijkt er echter niet op dat de Pixel 6a uitgebracht in Nederland gaat worden, maar wie weet heeft Google (eindelijk) andere plannen. Volgens de geruchten komt het toestel tijdens Google I/O in mei.