Google Pixel 6a renders duiken op: een nieuwe mid-ranger

Google lijkt een nieuwe mid-ranger uit te brengen in de Pixel 6-serie. Het zou volgens de beelden die nu zijn opgedoken, gaan om de Pixel 6a. De smartphone zien we nu van alle kanten.

Pixel 6a renders

Beelden zijn verschenen van een nieuwe mid-range smartphone van Google. Ook dit toestel zal uiteraard uitgebracht worden in de Pixel-reeks en draagt de naam Pixel 6a. De smartphone zal een stuk meer compacter zijn dan de huidige Pixel 6. De afmetingen van het toestel komen uit op 152,2 x 71,8 x 8,7 millimeter, terwijl de huidige Pixel 6 de afmetingen 158,6 x 74,8 x 8,9 millimeter kent. Volgens de tot nu toe bekende informatie krijgt de Pixel 6a 6/8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB.

Over de processor is nog geen uitsluitsel. Dit kan de Tensor chipset van Google zelf zijn, maar er gaan ook berichten rond over de Qualcomm Snapdragon 778G chipset. De Pixel 6a zal als eerst a-model niet over een 3,5 millimeter beschikken. Het OLED-paneel van de Pixel 6a zal een grootte krijgen van 6,2 inch en in dit scherm zal een cirkelvormige opening zitten voor de front-camera. Achterop krijgt de Pixel 6a een dual-camera waarbij er in ieder geval een 50 megapixel hoofdlens te vinden zal zijn.