‘Het opladen van de Pixel 6 en 6 Pro duurt veel langer dan beloofd’

Snel opladen, het is onwijs handig als je tijdens het ontbijt je telefoon vol wilt laden voor een lange werkdag. Smartphones laden steeds sneller op, maar de oplader van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro is toch een stuk trager dan wat Google beloofd heeft.

Trage Pixel 6 lader

Persoonlijk vind ik snel opladen een erg fijne eigenschap van een telefoon. Mijn OnePlus 9 Pro kan opladen met een snelheid van 65 watt, en daardoor hoeft hij niet perse een hele nacht aan de lader te hangen. Even opladen in de ochtend is doorgaans voldoende om de werkdag door te komen. Steeds meer toestellen worden voorzien van snel opladen. Wel zit er nog veel verschillen in de laadsnelheden van toestellen. Zo zien we toestellen met 120W bij bijvoorbeeld Xiaomi, maar hangt Samsung vaak nog een beetje onderaan te bungelen.

Google heeft de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ook van snelladen voorzien, en wel van 30 watt. De belofte van Google was dat de smartphones in een half uur tijd voor de helft opgeladen zouden zijn. Nu blijkt dat deze beloften helemaal niet juist zijn. De collega’s van Android Authority schrijven hierover. De laadsnelheid van 30 watt wordt niet gehaald, niet met de officiële lader als met een handvol compatible laders. De pieksnelheid komt uit op slechts 22 watt, terwijl het gemiddelde 13 watt bedraagt. Extra vervelend is dat de officiële lader niet eens meegeleverd wordt, maar dat je deze nog voor een paar tientjes verkocht wordt. Uitkomst; het opladen van de 5000 mAh accu in de Pixel 6 Pro neemt maar liefst 115 minuten in beslag, wat bijna twee uur is.

