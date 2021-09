Motorola Space Charging: nieuwe draadloze oplader kan op 3 meter afstand je smartphone opladen

Een interessante nieuwe ontwikkeling in smartphoneland. Zagen we het eerder al bij Oppo en Xiaomi, zien we nu de ontwikkeling van een draadloze oplader ook bij Motorola. Meerdere smartphones kunnen over een grotere afstand opgeladen worden hiermee.

Motorola met langeafstand draadloze lader

Je hebt een oplader in je kamer en zonder dat je er een toestel op hoeft aan te sluiten, of op hoeft te leggen, wordt hij opgeladen. Het klinkt misschien als een ver-van-je-bed-show, maar het is dichterbij dan je denkt. Over-the-air draadloos opladen wordt het genoemd en zagen we eerder al bij Xiaomi en ook Oppo is hiermee bezig. Nu is ook Motorola bezig met deze ontwikkeling, zo meldt het bedrijf op het Chinese netwerk Weibo.

Motorola toont op haar account de nieuwe Space Charging-oplader. Volgens de fabrikant kan het apparaat vier apparaten onder een hoek van 100 graden opladen, tot drie meter ver. Volgens de informatie mag een obstakel zoals een hand of een zak er niet voor zorgen dat een apparaat geen stroom krijgt, dus het opladen gaat geheel automatisch. Dit alles is mogelijk dankzij de aanwezigheid van 1600 antennes, speciale componenten en een speciale warmteafvoer.

Het is niet bekend wanneer de techniek breed beschikbaar komt, en Motorola de nieuwe Space Charger uitbrengt.