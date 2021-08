Motorola presenteert nieuwe Moto G60s met razendsnel laden

Een nieuwe smartphone is toegevoegd aan het portfolio van Motorola. De fabrikant presenteert vanochtend de nieuwe Moto G60s. Deze is voorzien van een flinke accu, en snelle laadmogelijkheid. Wat heeft het toestel verder nog meer te bieden?

Moto G60s aangekondigd

De Moto G-serie van Motorola wordt met regelmaat uitgebreid met nieuwe modellen. Waar eerder de modellijn vrij overzichtelijk was, is dat nu een flink aanbod aan toestellen. Zo publiceerden we onlangs al de uitgebreide Moto G20 review; een gunstig geprijsd toestel met prima software. De fabrikant heeft nu het doek van de Moto G60s gehaald; welke zich kenmerkt door een flinke accu met de mogelijkheid tot het razendsnel opladen van die batterij.

De accu van de Moto G60s heeft een capaciteit van 5000 mAh en deze kun je met een kracht van 50W opladen. Voor een toestel in deze prijsklasse is dat verrassend hoog. Verder zien we een flink touchscreen, 6,8 inch, met een Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid. De Motorola heeft verder een MediaTek Helio G95 chipset, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Deze opslagruimte kun je uitbreiden met een geheugenkaart, mocht je hier niet genoeg aan hebben.

Motorola heeft ook de nodige aandacht geschonken aan de camera. We vinden aan de achterkant van de Moto G60s een quad-camera. Deze bestaat uit een 64MP hoofdlens met Quad-Pixel technologie. Volgens de fabrikant moet je ook in donkere omgevingen mooie foto’s kunnen maken met dank aan de Night Vision-modus. Verder biedt de G60s een 8 megapixel groothoeklens, 5MP macrolens en 2MP dieptelens. Met de front-camera schiet je selfies in 16 megapixel. Dankzij Dual Capture kun je zowel de front-cam als de camera achterop tegelijkertijd gebruiken.

Aan de zijkant van de Motorola Moto G60s is een Google Assistent-knop geplaatst, en tevens biedt de telefoon een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Vanuit de fabriek komt het toestel met Android 11 en de My UX-skin welke je kunt personaliseren naar eigen wens. Motorola verkoopt het toestel in de kleur Iced Mint; de breed verkrijgbare kleur is Ink Blue. De prijs komt uit op 249,99 euro en je kunt hem vanaf vandaag bestellen bij Belsimpel.