Motorola presenteert Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite

Drie nieuwe modellen zijn er zojuist aangekondigd door Motorola. De fabrikant heeft het met de Motorola Edge 20-serie over toestellen met de beste camera, het beste beeldscherm, een uitstekende batterijduur en dat alles met het snelle 5G-netwerk. Wat hebben de Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite allemaal te bieden?

Motorola Edge 20-serie

Motorola heeft zojuist de opvolgers gepresenteerd van de vorig jaar aangekondigde Motorola Edge-smartphone. Het merk heeft maar liefst drie modellen aangekondigd welke deel uitmaken van de nieuwe Motorola Edge 20-serie. Het gaat om de Motorola Edge 20, Edge 20 Pro en de Edge 20 Lite. Van de drie toestellen hebben we de details voor je op een rijtje gezet.

Motorola Edge 20 Pro

De Motorola Edge 20 Pro is zoals je mag verwachten het meest uitgebreide model uit de serie. Om je de allerbeste fotokwaliteit te bieden, heeft de smartphone een geavanceerde camera aan boord met een 108 megapixel hoofdcamera. Ook hier wordt weer Ultra Pixel-technologie toegepast, waarbij elke negen pixels gecombineerd worden tot één pixel voor nog meer details. De tweede camera is een groothoeklens, de derde een periscoop-telelens. Het is hiermee mogelijk om 5x in te zoomen, en 50x digitale zoom. Voor het eerst bij Motorola kan het toestel in 8K filmen.

Verder zien we aan de rest van de specificaties dat we hier echt te maken hebben met een high-end toestel. De smartphone krijgt een 6,7 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Daarmee is die hoger dan veel andere high-end toestellen, die 120Hz bieden. Dankzij de Snapdragon 870 chipset ben je verzekerd van high-end specificaties, inclusief ondersteuning tot het 5G-netwerk. Motorola geeft de Motorola Edge 20 Pro 256GB aan opslagruimte mee, samen met 12GB werkgeheugen. De 4500 mAh accu kun je met 30W opladen.

Motorola Edge 20

De nieuwe Motorola Edge 20 is slechts 6,99 millimeter dik en biedt eveneens een 6,7 inch scherm met 144Hz verversingssnelheid. Ook de 108 megapixel hoofdcamera is op het toestel aanwezig, samen met een groothoek- en macrolens. Er is een Snapdragon 778 chipset, met 5G-ondersteuning en aangevuld met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. De smartphone van Motorola biedt verder een 4020 mAh accu met 30W snelladen.

Motorola Edge 20 Lite

Dan is er ook nog het instapmodel, welke de naam Motorola Edge 20 Lite meekrijgt. Dit toestel heeft eveneens 5G aan boord, net als een MediaTek chipset en een 108 megapixel camera. Ook een groothoek- en macrolens zijn aanwezig op de telefoon. Net als de twee andere devices krijgt het toestel een 6,7 inch OLED-scherm, al krijgt deze een 90Hz verversingssnelheid mee vanuit de fabriek. Er is 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. Net als bij de twee andere Motorola Edge 20-modellen kun je deze met 30W snelladen.

Extra’s en updates

Motorola belooft extra functionaliteit voor de Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Pro. Beide modellen krijgen Audi0-zoom tijdens het filmen, en kunnen met zowel de camera voor- als achter tegelijkertijd filmen of fotograferen. Er is ook een super slow-motion met 960fps. Ook selfies in donkere omgevingen moeten prima eruit komen rollen. Er is ook ondersteuning voor Ready For, het platform dat we eerder bespraken in de Moto G100 review. Hiermee kun je de telefoon koppelen aan het grote scherm, wat in verschillende omstandigheden handig kan zijn.

Verder zien we de handige Moto-tools terug. Zo kun je een screenshot maken met drie vingers, het toestel schudden en draaien voor de camera en zaklamp en zijn andere Moto tools ook beschikbaar. Verder kun je dankzij My UX tal van dingen personaliseren zoals het lettertype, kleuren en vormen. Door dubbel te tikken op de vingerafdrukscanner die aan de zijkant zit, kan bijvoorbeeld direct een route naar huis gepland worden met Google Maps.

Qua updates is Motorola deze keer ook duidelijk. De drie toestellen uit de Motorola Edge 20-serie komen met Android 11 op de markt. Ze kunnen elk twee Android OS-updates verwachten en minimaal 2 jaar aan beveiligingsupdates.

Beschikbaarheid

Motorola brengt de Motorola Edge 20 Pro voor 699,99 euro uit in Nederland. Je kunt hierbij kiezen uit de kleuren Midnight Blue en Iridescent White. Een blauwe Vegan Leather kleur moet op beperkte schaal beschikbaar komen. Zowel de Edge 20 als de Edge 20 Pro komen vanaf eind augustus beschikbaar. De prijs van de Edge 20 komt uit op 499,99 euro en is er in de kleuren Frosted Grey en Frosted White. Motorola zelf verkoopt nog de kleur Frosted Emerald. Bij de Motorola Edge 20 Lite kun je kiezen uit de kleur Electric Graphite en kost 349,99 euro. Deze smartphone is vanaf begin september verkrijgbaar.